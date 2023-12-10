نفقات الحرب على غزة ترفع عجز ميزانية إسرائيل خلال نوفمبر

ارتفع مستوى العجز فى الموازنة العامة الإسرائيلية عن شهر نوفمبر الماضى إلى ما يعادل 4ر3 % من الناتج المحلى الكلي لإسرائيل مسجلا قيمة قدرها 3ر62 مليار شيكل عن فترة ال12 شهرا المنتهية في نوفمبر الماضي .

و يتوقع بيان صادر عن مكتب مراقب عام حسابات الحكومة بوزارة المالية الاسرائيلية تفاقم العجز الى نسبة 4 % من الناتج المحلى الكلي لإسرائيل بنهاية العام الجاري في مقابل تقديرات أولية لم تتعدى 9ر% لقيمة العجز كانت حكومة إسرائيل تتوقعها قبل اندلاع الحرب على غزة و الذي أربك كافة الحسابات العامة للموازنة الإسرائيلية و ارهق الوضع الاقتصادي للبلاد ودفع به إلى حالة من عدم التيقن .

و صعد مستوى عجز الموازنة العامة لإسرائيل بنهاية نوفمبر الماضي على هذا النحو بعد ان كانت قيمته لا تتعدى نسبة 5ر1 % من ناتج اسرائيل المحلى فى سبتمبر الماضى و كذلك سجل العجز نسبة قدرها 6ر2 % بنهاية اكتوبر الماضى .

و بلغت قيمة حجم عجز الموانة العامة خلال شهر نوفمبر 2023 فقط 7ر16 مليار دولار امريكى مقابل عجز قيمته 7ر1 مليار دولار امريكى سجلها العجز الموازنى لاسرائيل فى نوفمبر 2022 .

كما بلغ حجم الانفاق الحكومي هذا العام في إسرائيل خلال نوفمبر الماضى 47 مليار شيكل ليصل بذلك حجم الانفاق العام للحكومة الإسرائيلية منذ بداية العام 2023 و حتى نهاية نوفمبر الماضى الى 445 مليار شيكل ، و بلغت فاتورة الانفاق العام على الحرب فى غزة خلال نوفمبر الماضى فقط 8ر5 مليار شيكل .

و اشار بيان مكتب مراقب حسابات الحكومة الاسرائيلية الى ان اجمالى ايرادات الدولة خلال الاشهر الاحد عشر المنتهية فى نوفمبر الماضى و منذ بداية العام الجارى بلغت 5ر401 مليار شيكل بتراجع نسبته 2ر6 % عن ايرادات عامة قدرها 9ر427 مليار شيكل خلال ذات الفترة من العام 2022 .