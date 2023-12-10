الأحد 10 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

نفقات الحرب على غزة ترفع عجز ميزانية إسرائيل خلال نوفمبر

الموازنة العامة
الموازنة العامة الإسرائيلية

ارتفع مستوى العجز فى الموازنة العامة الإسرائيلية عن شهر نوفمبر الماضى إلى ما يعادل 4ر3 % من الناتج المحلى الكلي لإسرائيل مسجلا قيمة قدرها 3ر62 مليار شيكل عن فترة ال12 شهرا المنتهية في نوفمبر الماضي .

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و يتوقع بيان صادر عن مكتب مراقب عام حسابات الحكومة بوزارة المالية الاسرائيلية تفاقم العجز الى نسبة 4 % من الناتج المحلى الكلي لإسرائيل بنهاية العام الجاري في مقابل تقديرات أولية لم تتعدى 9ر% لقيمة العجز كانت حكومة إسرائيل تتوقعها قبل اندلاع الحرب على غزة و الذي أربك كافة الحسابات العامة للموازنة الإسرائيلية و ارهق الوضع الاقتصادي للبلاد ودفع به إلى حالة من عدم التيقن .

 

و صعد مستوى عجز الموازنة العامة لإسرائيل بنهاية نوفمبر الماضي على هذا النحو بعد ان كانت قيمته لا تتعدى نسبة 5ر1 % من ناتج اسرائيل المحلى فى سبتمبر الماضى و كذلك سجل العجز نسبة قدرها 6ر2 % بنهاية اكتوبر الماضى .

و بلغت قيمة حجم عجز الموانة العامة خلال شهر نوفمبر 2023 فقط 7ر16 مليار دولار امريكى مقابل عجز قيمته 7ر1 مليار دولار امريكى سجلها العجز الموازنى لاسرائيل فى نوفمبر 2022 .

 

كما بلغ حجم الانفاق الحكومي هذا العام في إسرائيل خلال نوفمبر الماضى 47 مليار شيكل ليصل بذلك حجم الانفاق العام للحكومة الإسرائيلية منذ بداية العام 2023 و حتى نهاية نوفمبر الماضى الى 445 مليار شيكل ، و بلغت فاتورة الانفاق العام على الحرب فى غزة خلال نوفمبر الماضى فقط 8ر5 مليار شيكل .

و اشار بيان مكتب مراقب حسابات الحكومة الاسرائيلية الى ان اجمالى ايرادات الدولة خلال الاشهر الاحد عشر المنتهية فى نوفمبر الماضى و منذ بداية العام الجارى بلغت 5ر401 مليار شيكل بتراجع نسبته 2ر6 % عن ايرادات عامة قدرها 9ر427 مليار شيكل خلال ذات الفترة من العام 2022 .

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