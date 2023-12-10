قبل انتهاء التصويت باليوم الأول..

يتوافد عدد كبير من المواطنين، على لجان الانتخابات الرئاسية بالدقي، وذلك من أجل الإدلاء بأصواتهم قبل غلق صناديق الاقتراع في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية 2024.

وتجري الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من اليوم الأحد حتى بعد غد الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر

وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

استمرار توافد المواطنين بالدقي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

استمرار توافد المواطنين بالدقي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

استمرار توافد المواطنين بالدقي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

استمرار توافد المواطنين بالدقي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

ويتنافس 4 مرشحين على منصب رئاسة الجمهورية، وهم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي، ورمزه النجمة، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي، ورمزه الشمس، والمرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، ورمزه النخلة، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورمزه السلم.