الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

بيان حزب الوفد عن اليوم الأول للانتخابات الرئاسية: ظهرت بشكل مرضي

المرشح الرئاسي الدكتور
المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة

قال الدكتور ياسر الهضيبي السكرتير العام  المتحدث الرسمي باسم حملة المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة أن حزب الوفد والحملة الانتخابية لرئيس الحزب تابعا باهتمام بالغ سير العملية الانتخابية في يومها الأول.

وأكد أن الانتخابات في يومها الأول ظهرت بشكل مرضي في ظل الإشراف القضائي من الهيئة الوطنية للانتخابات وتأمين القوات المسلحة والشرطة المصرية.
وأكد "الهضيبي" أن الإقبال في اليوم الأول يعطي مؤشرا على إدراك شعب مصر العظيم لأهمية هذا الاستحقاق الانتخابي المهم، وأن الديمقراطية تعني المشاركة وأن التغيير وتداول السلطة طريقه الوحيد لصناديق الاقتراع.

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