طلاب جامعة كفر الشيخ يشاركون فى الانتخابات الرئاسية وينظمون لجان الوافدين

شارك عدد كبير من طلاب جامعة كفر الشيخ، في الانتخابات الرئاسية في يومها الأول في لجان الوافدين، بهدف التأكيد على أهمية المشاركة السياسية والتصويت فى الانتخابات الرئاسية، بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

و تفقد رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي ، مقار لجان المغتربين، للاطمئنان على حسن سير العملية الانتخابية، وأداء الطلاب المغتربين لحقهم الدستوري بسهولة ويسر.

أشار د.دسوقي الي أن الجامعة خصصت أتوبيسات لنقل منسوبي الجامعة من الكليات إلى مقار اللجان ولجان المغتربين لتسهيل مهمة الإدلاء بأصواتهم للمشاركة في اختيار رئيس مصر.

ودعا رئيس جامعة كفرالشيخ الجميع بالمشاركة والوقوف بجانب الدولة المصرية، حيث أن المشاركة في الانتخابات تعد واجبًا وطنيًا ومن أهم الحقوق الدستورية للمواطنين ولها تأثير في صنع الحاضر والمستقبل.