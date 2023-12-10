نقيب المهندسين بأسيوط يدعو الأعضاء للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

خلال الإدلاء بصوته..

أدلى المهندس الاستشاري حمادة تغيان أبو عيطة القائم بأعمال نقيب المهندسين بأسيوط، اليوم بصوته في أول أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة البطل صلاح سالم بمدينة منفلوط.

ووجه "أبو عيطة" الدعوة لجموع المهندسين من أعضاء النقابة للإدلاء بأصواتهم باللجان الانتخابية، وإدراك حجم التحديات المحدقة بالبلاد والحفاظ على مقدرات وطننا الغالي ومكتسباته، مؤكدًا أن المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية تهدف لرسم مستقبل مصر خلال السنوات القادمة، لافتًا أن الانتخاب هو حق دستوري لكل مواطن ووسيلة لكي يثبت المصريون للعالم أجمع وحدة قوة الشعب المصري وقدرته على صنع مستقبله وتقرير مصيره.

وأشاد المستشار الإعلامي للنقابة هيثم محمد ثابت، حرص المواطنين على المشاركة في العرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد بدءًا من اليوم الأحد حتى يوم الثلاثاء، مؤكدًا أن تلك المشاركة الكثيفة تبعث برسالة واضحة للعالم كله، بأن شعب مصر على درجة عالية من الوعي والتحضر وإدراك حقوقه ومعرفة واجباته الدستورية والقيام بها من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية، ومتمنيًا أن تُكلل تلك الأيام الديمقراطية الجديدة بالمزيد من النهضة والخير لوطننا الغالي.

يُذكر أن محافظة أسيوط قد استعدت للانتخابات الرئاسية بـ 451 لجنة فرعية و 15 لجنه عامة موزعة علي مراكز المحافظة، من مركز ديروط شمالا حتي صدفا والغنايم جنوبا ، بإجمالي عدد ناخبين مقيدين يصل إلى 2 مليون و955 ألف و21 ناخب لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية