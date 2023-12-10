بنك مصر: فتح حسابات العملاء الجدد من ذوى الهمم بدون مصاريف

أعلن بنك مصر عن تقديم خدمات وعروض مجانية لذوى الهمم خاصة المرأة والشباب بإعتبارهم يمثلون الجزء الأكبر من تركيبة المجتمع.

تشمل الخدمات والعروض المميزة الجديدة لذوى الهمم ، فتح حسابات للعملاء الجدد بدون أي مصاريف أو رسوم وبدون حد أدنى لفتح الحساب مع إمكانية الحصول على بطاقة ميزة للخصم الفورى المجانى.

ومن بين الخدمات التى يقدمها البنك أيضًا لذوى الهمم فى إطار الشمول المالى، الإعفاء من رسوم إصدار البطاقات الإئتمانية فى حالة الحصول على قرض شخصي.

تأتى هذه الخدمات التى يقدمها بنك مصر فى إطار الشمول المالى التى يتبناها البنك المركزى وتهدف إلى تمكين كافة شرائح المجتمع من الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية التى تلبى إحتياجاتهم المختلفة مثل حسابات التوفير والحسابات الجارية ، وخدمات الدفع والتحويل والتأمين والتمويل والإئتمان .

وأكد البنك فى بيان أصدره اليوم أن عدداً كبيراً من موظفي البنك سيتم تواجدهم فى أماكن التجمعات كالنوادى، والمولات التجارية، ومراكز الشباب، والميادين العامة والمدارس والجامعات لشرح كل التفاصيل المتعلقة بالمزايا والعروض الجديدة التى يقدمها البنك لذوى الهمم، بجانب توفير أكثر من 230 ماكينة صراف آلى بمختلف أنحاء الجمهورية لخدمة ذوى الهمم مع توفير الشرح بلغة الإشارة، والشرح التوضيحى الصوتى لذوى الهمم من الحالات المختلفة.