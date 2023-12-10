مشاركة واسعة لقساوسة كنائس وإيبارشيات قنا فى انتخابات الرئاسة

شهد اليوم الأحد، أول أيام الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية 2024 ، مشاركة واسعة لقساوسة وأحبار الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى محافظة قنا، فى الاستحقاق الانتخابي.

ورصدت الـوفد، خروج حافلات من عدة كنائس شمال وجنوب محافظة قنا، تقل مجموعات من المواطنين والقساوسة إلى المقار الانتخابية، عقب انتهاء صلاة قداس الأحد الأسبوعية.

وكان أنبا بيمن مطران قوص ونقادة، جنوب قنا، قد حث ، قبل أيام من إجراء الانتخابات، على ضرورة مشاركة المواطنين فى الاستحقاق الانتخابي، وقال المطران إن الذهاب إلى الانتخابات هو بمثابة الدفاع عن البلاد المصرية والأمن القومي المصري، وهو أقل ما يجب تقديمه للوطن.

وتوجد فى محافظة قنا 4 إبراشيات للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أقدمها إبراشية قنا، وقوص ونقادة، ونجع حمادي، ودشنا الواقعة وسط المحافظة.

وفي سياق مماثل، استمر تدفق الناخبين إلى لجان الاقتراع، عصر اليوم الأول من الانتخابات، وسط مشاركة واسعة من كبار السن والسيدات فى قري المحافظة.

وأُحيطت مراكز الاقتراع فى مدن وقري المحافظة، بكردونات وممرات للدخول والخروج من وإلى اللجان مباشرة لتيسر عملية الإدلاء بالأصوات أمام الناخبين، كما رفع العلم المصري أعلي مداخل مراكز الاقتراع، وذوّدت بمظلات ومقاعد لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

وقال أشرف الدوادي محافظ قنا، إن غرفة غرفة العمليات المركزية التي أقامتها المحافظة لمتابعة الانتخابات الرئاسية لم تتلق أي شكاوى خلال اليوم اليوم الأول للاقتراع، وأن عملية الاقتراع انتظمت في جميع اللجان منذ الساعة التاسعة صباحًا.

وأكد المحافظ، أن المواطن القنائي لبى النداء الوطني في جميع لجان الاقتراع، وأشاد بوعي لمواطنين الذى ظهر فى هذا التواجد المكثف حول اللجان للمشاركة بفعالية في الانتخابات حيث حرصوا على التواجد امام اللجان في ساعات مبكرة إدراكًا منهم أن مشاركتهم لها دور إيجابى فى مسيرة الوطن الديمقراطية، مضيفا إلى أن عظيمات مصر من السيدات والفتيات تميزن بالحضور الحاشد في جميع لجان قنا الفرعية البالغ عددها 341 لجنة.



