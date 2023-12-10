تنمية النشء بالشرقية يشارك فى برنامج "درع يحمي ونصون" لمواجهة الأفكار المغلوطة

شارك أعضاء تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، فاعليات برنامج "درع يحمي ونصون" لإعداد سفراء للبرنامج عىي مستوى المحافظات، والذي تم تنفيذه خلال الفترة من ٥- ٩ ديسمبر الجاري للمرحلة العمرية من ١٥ إلى ١٨ سنة.

استهدف البرنامج، توعية المشاركين بحقوق الطفل والحفاظ على الهوية وعادات وتقاليد المجتمع، والتصدي للإفكار المغلوطة والمتطرفة، والتي تصدر للنشء في الأونة الأخيرة من خلال بعض القنوات المقدمه للأطفال.

وحضر اللقاء الختامي قيادات وزارة الشباب والرياضة اللواء إسماعيل الفار، رئيس قطاع الشباب، وجيهان حنفي وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، وإيمان عثمان مدير عام إدارة رعاية الموهوبين والمبدعين.

وتم خلال اللقاء، عرض البيان الختامي وتوصيات النشء، بعد أن تم تدريبهم خلال فترة البرنامج من خلال ورش عمل ومحاضرات ولقاءات تفاعلية، بالإضافة إلى الأنشطة الرياضية وتنمية روح الفريق.

وشملت التوصيات التأكيد على أهمية دور الإعلام لرفع الوعي والتوعية، التأكيد على أهمية مشاركة الفتيات والمشاركة المجتمعية من النشء، للحفاظ على هوية مجتمعاتهم.

ومن المقرر إنطلاق الفرق المشكلة للعمل على مدار الأشهر القادمة داخل مراكز الشباب مع النشء، والأسر بكل المحافظات تطبيقا لما تم خلال مدة البرنامج.