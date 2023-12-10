تفوق تاريخي لـ مانشستر سيتي على لوتون

في تمام الرابعة عصر اليوم الأحد ، يلتقي فريق مانشستر سيتي خارج أرضه نظيره لوتون ، لحساب الجولة 16 من منافسات الدوري الإنجليزي .





وترجع المواجهة الأخيرة بين الفريقين إلى عام 1999 ، وبالتحديد في منافسات دوري الدرجة الثالثة ، ووقتها تمكن السيتي من الانتصار بثنائية مقابل هدف ، بينما جاءت الهزيمة الوحيدة للسيتي عام 1986.

وخلال المواجهات الأخيرة بينهما وبالتحديد في 9 لقاءات، حقق السيتي 4 انتصارات وحسمت نتيجة التعادل بينما 5 مباريات.

السعي للعودة إلى الانتصارات ..

يسعي فريق مانشستر سيتي للعودة إلي سكة الإنتصارات مرة أخري بعدما خسر في الجولة الماضية أمام أستون فيلا بهدف نظيف، بينما خسر لوتون تاون أمام أرسنال بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة ماراثونية.

ويأتي فريق مانشستر سيتي حاليا في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة، بينما يتواجد لوتون تاون في المركز الثامن عشر برصيد 9 نقاط.

وتبدأ المباراة ، مانشستر سيتي ضد لوتون تاون في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، السادسة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وتذاع المواجهة المرتقبة عبر قناة bein sports premium 1.