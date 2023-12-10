أمين عام القومي للطفولة والأمومة تدلي بصوتها فى الانتخابات الرئاسية 2024

أدلت المهندسة نيفين عثمان، الامين العام للمجلس القومي للطفولة والامومة، صباح اليوم الأحد، بصوتها في الانتخابات الرئاسية في أول أيام التصويت، وذلك بمقر لجنتها الانتخابية بمدرسة الجمهورية المشتركة بالمعادى.

الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والامومة تدلي بصوتها فى الانتخابات الرئاسية 2024

الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والامومة تدلي بصوتها فى الانتخابات الرئاسية

وقالت الامين العام للمجلس القومي للطفولة والامومة، إن مشاركتها في عملية التصويت تنبع من واجبها الوطني في هذا الاستحقاق الدستوري، داعية المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستوري.

الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والامومة تدلي بصوتها فى الانتخابات الرئاسية 2024

كما أشادت الامين العام للمجلس القومي للطفولة والامومة، بمدى وعي المصريين الوطني وحرصهم على صنع حاضرهم ورسم مستقبلهم، وإظهار مشاركتهم الإيجابية وممارسة حقهم الدستوري بحرية كاملة.