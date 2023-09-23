"حقوق الطفل وحق الأمومة من أجل الطفولة" ندوة توعوية بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على الدور الذي تقوم به وحدة الحماية العامة للطفل في معالجة وحل مشاكل الأطفال والمساهمة الجادة في تقديم الخدمات المتنوعة لهم من خلال إستراتيجية عمل محددة لحماية الأطفال المعرضة للخطر ومراعاة وضع الطفل والوصول به إلى بر الأمان.

وفي هذا الإطار أشارت المهندسة لبنى عبد العزيز نائب محافظ الشرقية، إلى استمرار الوحدة العامة لحماية الطفل بالديوان العام بالتعاون مع الجهات المعنية في الإنضمام للندوات وورش العمل للتأكد من عدم تعرض أطفال المحافظة لأي شكل من أشكال العنف والإساءة والعمل مع مؤسسات الدولة المعنية لتوفير مآوى آمن وتنمية وجدانية ومعرفية ومشاركة إيجابية بهدف تحقيق إستقرار الأسرة المصرية وذلك من خلال وضع خطط وحلول عاجلة للمخاطر التى يتعرض لها الأطفال.

وأوضحت هبة محمد حمد مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل بالديوان العام، قيام الوحدة بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بتنفيذ ندوة توعوية بعنوان "حقوق الطفل وحق الأمومة من أجل الطفولة" والتي تناولت الحديث عن دور المجلس القومي للطفولة والأمومة ولجان حماية الطفل في رسم السياسة الخاصة بالطفل والتنسيق لصالحه على المستويات المحلية والوطنية وكذلك الآليات القانونية "الوطنية والدولية والاقليمية" التي تدعم حقوق الطفل بالإضافة إلى استعراض حقوق الأطفال الفقراء وحقوق الطفل المختلفة في "رعاية الأمومة وحماية الطفولة - المشاركة في صنع القرار من خلال ممارسة العمل الاجتماعي - التعليم والثقافة والترفيه - الحماية من العنف والإستغلال والايذاء".

وأضافت مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل أنه عقب الإنتهاء من الندوة قامت الوحدة بالتنسيق مع الوحدات الفرعية بمراكز ومدن المحافظة بعقد اجتماع لمناقشة أخر المستجدات في استقبال البلاغات وكيفية تقديم أوجه الدعم لحالات الأطفال ومراجعة كيفية إدارة حالات الأطفال المعرضة للخطر مع التعريف بطرق وضع خطة للرعاية الكاملة لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل ومراجعة تقارير النيابة وكيفية التعامل مع حالات الخطر المحدق ومناقشة المادة 96 و97 من قانون الطفل المصرى والكتاب الدورى رقم 7 لسنة 2018 الصادر من مكتب النائب العام بشأن تفعيل لجان حماية الطفل وكل ما يستجد من أمور خاصة بوحدات حماية الطفل.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أكد علي أهمية إقامة معارض لمنتجات المرأة الريفية، وذلك للحفاظ على بعض المنتجات التي تتميز بها المحافظة، ولدعم وتمكين المرأة اقتصاديًا عن طريق دعم مشاريع النساء الريفيات، وتوفير منافذ لبيع وعرض منتجاتهن في مناطق حيوية مقابل بيع سلع بأسعار مدعمة تناسب المواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس "عبدالفتاح السيسي" بالاهتمام بقطاع الحرف الريفية واليدوية والتراثية وتوفير أوجه الدعم كافة لأصحاب هذه المشروعات ومساعدتهم على تطوير منتجاتهم.

وفى سياق متصل أكدت غادة زاهر، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام، أن وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس قامت بتنظيم معرض للمشغولات اليدوية لعرض منتجات المرأة الريفية، ويشمل "ملابس جاهزة وشنط ومفروشات ومشغولات يدوية وأنتيكات وأدوات منزلية ومدرسية وصابون طبيعي ورسم حناء"، فضلاً عن منتجات الألبان والمنتجات الزراعية، مشيرة إلى أن المعرض يفتح أبوابه أمام الزوار يوم الإثنين من كل أسبوع طوال العام، لتقديم المنتجات اللازمة للأسر بأسعار اقتصادية، ضمن خطة المحافظة والدولة لتخفيف العبء عن المواطنين.