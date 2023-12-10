ضبطت الأجهزة الأمنية بـ" وزارة الداخلية"، عاطل بحوزته 210 طرب لمخدر الحشيش بقصد الاتجار، مُتخذا من دائرة قسم شرطة مطروح بمحافظة مطروح مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، تم التحفظ علي المتهم وتوالت النيابة العامة التحقيق .

سقوط عاطل بحوزته 210 طرب حشيش قبل ترويجها على عملائه بمطروح

وكانت البداية برصد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة ، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام أحد العناصر الإجرامية بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بمخدر الحشيش، وترويجه على عملائه مُتخذًا من دائرة قسم شرطة مطروح بمحافظة مطروح مسرحًا لمزاولة نشاطه الاجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم، وبحوزته 210 طرب لمخدر الحشيش وزنت 21 كيلو جرام، بمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وبلغت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 1،470،000 جنيه تقريبا.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة.

الداخلية .. مواصلة تفعيل إجراءات "التسهيل والتيسير" على الراغبين في "الجوازات"

كما واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية ، في اتخاذ الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين والمواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كافة التيسيرات لهم.

حيث قامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية باستقبال عدد من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن بمقرات الأقسام، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.

وتؤكد الوزارة على مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين والمترددين الراغبين فى استخراج المستندات بكافة المواقع الشرطية ، كأحد الثوابت الجوهرية التى ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.