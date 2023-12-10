الأحد 10 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

سقوط عاطل بحوزته 210 طرب حشيش قبل ترويجها على عملائه بمطروح

صورة المتهم والمضبوطات
صورة المتهم والمضبوطات

ضبطت الأجهزة الأمنية بـ" وزارة الداخلية"، عاطل بحوزته 210 طرب لمخدر الحشيش بقصد الاتجار، مُتخذا من دائرة قسم شرطة مطروح بمحافظة مطروح مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، تم التحفظ علي المتهم وتوالت النيابة العامة التحقيق . 

 

txt

وزارة الداخلية تنجح في القبض على مستريح كفر الشيخ

txt

الداخلية تنفذ 85 ألف حكم قضائي خلال يوم

سقوط  عاطل بحوزته 210 طرب حشيش قبل ترويجها على عملائه بمطروح

وكانت البداية برصد  الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة ، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام أحد العناصر الإجرامية بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بمخدر الحشيش، وترويجه على عملائه مُتخذًا من دائرة قسم شرطة مطروح بمحافظة مطروح مسرحًا لمزاولة نشاطه الاجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم، وبحوزته 210 طرب لمخدر الحشيش وزنت 21 كيلو جرام، بمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وبلغت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 1،470،000 جنيه تقريبا.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة.

الداخلية ..  مواصلة  تفعيل إجراءات "التسهيل والتيسير" على الراغبين في "الجوازات"

كما واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية ، في اتخاذ الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين والمواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية،  بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كافة التيسيرات لهم.

حيث قامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية باستقبال عدد من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن بمقرات الأقسام، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.

وتؤكد الوزارة على مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين والمترددين الراغبين فى استخراج المستندات بكافة المواقع الشرطية ، كأحد الثوابت الجوهرية التى ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.

مواد متعلقة

حملات أمنية مكثفة لإسقاط الخارجين عن القانون في دمياط وأسوان

الإيقاع بمتهم بسرقة السيارات ومساومة أصحابها في الوايلي

القبض على سائق أتوبيس دهس مالك مصنع بلاستيك في القليوبية

المرور تضبط 60 ألف مخالفة متنوعة

تحرير 189 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق

حملات أمنية لضبط حائزي المخدرات والأسلحة النارية في المحافظات

أمن المنافذ يضبط 7 قضايا تهريب

الداخلية تضبط 163 قطعة سلاح و212 قضية مخدرات

الجريدة الورقية