شباب و رياضة جنوب سيناء تتابع توافد الناخبين على المقار الانتخابية

يتابع محمد فتحي توفيق وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، ورئيس غرفة العمليات المركزية بالمديرية، إقبال الشباب على المقار الانتخابية على مدار الساعة وتواجد اعضاء البرلمان وأندية التطوع و الكشافة وقيامهم بمساعدة كبار السن و ذوى الهمم للإدلاء بصوتهم فى اللجان و ذلك بتوجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة .

وفتحت اللجان الانتخابية بدوائر المحافظة أبوابها أمام الناخبين في تمام التاسعة صباح اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الأول، وسط توافد الناخبين، بدأت عملية التصويت في التاسعة صباحًا بحسب قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، وشهدت لجان الانتخابات إقبالاً جيداً من الناخبين للمشاركة في العملية الانتخابية .

وتنعقد غرفة العمليات المركزية بمديرية الشباب والرياضة بحضور محمد فتحي توفيق وكيل الوزاره واحمد عبد العزيز و احمد مسعد وكيلا المديرية و أعضاء الغرفة المركزية بالمديرية .

جدير بالذكر : انه يشارك تسعه و تسعون الف و مئتان و اربعون ناخب في العرس الديمقراطى، بالانتخابات الرئاسية بجنوب سيناء ، موزعين على ٩ لجنة عامة، و ٤٦ لجنه فرعية .

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