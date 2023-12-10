الأحد 10 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

شباب و رياضة جنوب سيناء تتابع توافد الناخبين على المقار الانتخابية

لجان الإنتخابات الرئاسية
لجان الإنتخابات الرئاسية

يتابع محمد فتحي توفيق وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، ورئيس غرفة العمليات المركزية بالمديرية، إقبال الشباب على المقار الانتخابية على مدار الساعة وتواجد اعضاء البرلمان وأندية التطوع و الكشافة وقيامهم بمساعدة كبار السن و ذوى الهمم للإدلاء بصوتهم فى اللجان و ذلك بتوجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة .

وفتحت اللجان الانتخابية بدوائر المحافظة أبوابها أمام الناخبين في تمام التاسعة صباح اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الأول، وسط توافد الناخبين، بدأت عملية التصويت في التاسعة صباحًا بحسب قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، وشهدت لجان الانتخابات إقبالاً جيداً من الناخبين للمشاركة في العملية الانتخابية .

وتنعقد غرفة العمليات المركزية بمديرية الشباب والرياضة بحضور محمد فتحي توفيق وكيل الوزاره واحمد عبد العزيز و احمد مسعد وكيلا المديرية و أعضاء الغرفة المركزية بالمديرية .

جدير بالذكر : انه يشارك تسعه و تسعون الف و مئتان و اربعون  ناخب في العرس الديمقراطى، بالانتخابات الرئاسية بجنوب سيناء ، موزعين على ٩ لجنة عامة، و ٤٦ لجنه  فرعية .

FB_IMG_1702213632770
FB_IMG_1702213632770
FB_IMG_1702213630914
FB_IMG_1702213630914
FB_IMG_1702213628598
FB_IMG_1702213628598
FB_IMG_1702213625547
FB_IMG_1702213625547
الجريدة الورقية