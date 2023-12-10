رئيس تجارية الجيزة يدعو منتسبي الغرفة للمشاركة الفعالة بالانتخابات من أجل استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي

أدلى المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، بصوته في الانتخابات الرئاسية بمقر لجنته الانتخابية بالمدرسة القومية للبنات بمحافظة الجيزة، وذلك خلال الساعات الأولى من بدء عملية الاقتراع والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام حتى الثلاثاء ١٢ ديسمبر الجاري.

وأشاد رئيس غرفة الجيزة بالتنظيم الجيد والمُشرف للعملية الانتخابية، داعيًا جموع المواطنين ومنتسبي الغرفة التجارية بالجيزة وأسرهم والعاملين لديهم ممن لهم حق التصويت، بالمشاركة الإيجابية والنزول للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، مضيفا أنه حق دستوري وواجب وطني لكل مواطن.

وأكد الشاهد أن المشاركة الفعالة في اختيار رئيس الجمهورية لا يحقق فقط الاستقرار السياسي والأمني وإنما يرسم لمستقبل اقتصادي أفضل قائم على استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي ودفع عجلة التنمية الحقيقية والعادلة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وتابع الشاهد، أن مجتمع التجارة يقع على عاتقه اختيار الأصلح لقيادة مرحلة جديدة من الاقتصاد المصري، واستكمال مسيرة الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية فى كافة القطاعات، منوها أن الرئيس القادم تنتظره العديد من التحديات الاقتصادية التي فرضتها الظروف والأوضاع العالمية والتوترات الجيوسياسية، بداية من أزمة جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وأخيرًا حرب الإبادة التي تمارسها إسرائيل على قطاع غزة على حدود مصر الشرقية، ما يستدعي تواجد قيادة حكيمة وقادرة على العبور بالاقتصاد المصري من تلك التحديات وتحقيق مصلحة المواطن ورفاهيته.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم الأربعاء 13 ديسمبر الجاري لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر إلى اللجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع، كما تحدد يوم 14 ديسمبر لتلقي الهيئة الوطنية للانتخابات، للطعون في قرارات اللجان العامة، ويومي 15 و16 ديسمبر للبت في الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة ولجان الانتخابات بالخارج. ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات يوم 18 ديسمبر الجاري النتيجة العامة ونشرها بالجريدة الرسمية.