هاني شاكر يستعد لإحياء حفل غنائي في لبنان بمناسبة رأس السنة الجديدة

يحيى المطرب هانى شاكر، لإحياء حفلاً غنائياً في بيروت بدولة لبنان، يوم الجمعة الموافق 23 ديسمبر الحالى، ويقدم خلال الحفل مجموعة متنوعة من أبرز أغنياته، وذلك ضمن الحفلات التي يحيها نجوم الغناء في أنحاء الدول، بمناسبة حفلات أعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة.

من ناحية أخري، طرح أمير الغناء العربي هانى شاكر أحدث أغانيه بعنوان "الهوية عربي"، وذلك على جميع التطبيقات والمنصات الموسيقية تضامنا مع القضية الفلسطينية وأحداث غزة، من كلمات أسامة حسن وألحان مصطفى شكري وتوزيع أحمد أمين.

آخر أعمال هانى شاكر

يذكر أن "هانى شاكر" طرح مؤخرا أحدث أغانيه، والتي جاءت بعنوان "بلاد البخت" بتقنية الـ AI والتي لاقت تفاعلا كبيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ طرحها، وهي من كلمات كريم حكيم وألحان مصطفى شكرى وتوزيع ميدو مزيكا وميكس وماستر محمد جودة، وهي ثالث أغاني أمير الغناء العربي لهذا العام بعد طرحه مؤخرا أغنيتي "الكبير" و"مروق" اللذين حققا نسبة تفاعل كبيرة مع الجمهور فى أنحاء الوطن العربي منذ طرحهما.