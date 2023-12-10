المرأة بالقليوبية تسطر ملحمة تاريخية فى الانتخابات الرئاسية

سجلت المرأة فى الساعات الأولى من اليوم الأول للانتخابات الرئاسية، ملحمة مشاركة انتخابية غير مسبوقه فلازالت المرأة هى الرهان الاكبر والرابح فى اية انتخابات .

وتوافدت السيدات بالقليوبية، قبل فتح باب الاقتراع بأكثر من ساعة من جميع الفئات والاعمار على مقار لجان الاقتراع السرى للانتخابات الرئاسية فى ملحمة غير متوقعة وبكثافة لافته للنظر وحولوا مقار اللجان الانتخابية الى كرنفال احتفالات واصطفت النساء في طوابير طويلة أمام اللجان انتظارا لدورهن في الدخول والتصويت وسط حالة من التنظيم الجيد وهو ما يؤكد أن المرأة المصرية في الجمهورية الجديدة ركن أساسي ويعتمد عليه وأنها كانت على قدر عال من المسؤولية في كافة التحديات التي واجهت البلاد.