الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

ليلى عز العرب تشارك بصوتها في انتخابات الرئاسة 2024

ليلى عز العرب
ليلى عز العرب

شاركت الفنانة ليلى عز العرب، في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، والتي بدأت اليوم الأحد ومقرر أن يستمر تصويت المصريين حتى يوم 12 ديسمبر .

 

ليلى عز العرب تشارك بصوتها في انتخابات 2024

ومن ناحية أخرى، يعتبر فيلم تاج، هو آخر أعمال الفنانة ليلى عز العرب، والذي شاركت فيه مع الفنان تامر حسني، دينا الشربيني، هالة فاخر، ساندي، عمرو عبد الجليل، ليلى عز العرب، والعمل من تأليف تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.
 

نبذة عن الفنانة ليلى عز العرب

ممثلة مصرية، حاصلة على درجة البكالوريوس من كلية التجارة حيث تخرجت في عام 1967، كما حازت على درجة الدكتوراه في مجال اﻹقتصاد، تم تعيينها بأحد البنوك المصرية، وشغلت لسنوات طويلة عدد من المناصب المرموقة فى كبرى الشركات والبنوك.

 

 في عام 2000 قررت الالتحاق بدورة في مجال التمثيل في قصر السينما وتدربت على يد الفنان الراحل سعد أردش، وخلال هذه الفترة ظهرت في بضعة أدوار صغيرة في عدد من اﻷعمال، منها مسلسل (اﻷصدقاء) وفيلم (اسكندرية نيويورك) مع المخرج يوسف شاهين.

 

وبعد فترة توقف دامت لسنوات، وقع الاختيار عليها لتؤدي شخصية اﻷم في فيلم (ألف مبروك) أمام النجم احمد حلمي.

 

 وشاركت بعدها في أفلام (أسماء، 30 فبراير، حماتي بتحبني، يوم مالوش لازمة، أبو شنب)، كما نالت شعبية كبيرة في التليفزيون من خلال شخصية (سامانثا) في مسلسل (الكبير أوي).

 

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