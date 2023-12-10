استمرار توافد الناخبين على صناديق الاقتراع بقنا

يواصل المواطنين اليوم الأحد بمحافظة قنا من مختلف الأعمار توافدهم بكثافة ووقوفهم فى طوابير أمام اللجان الانتخابية على مستوى محافظة قنا، للادلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024، واختيار رئيس الجمهورية .

حيث شهدت اللجان الانتخابية على مستوى محافظة قنا، حضور واقبال غير مسبوق من المواطنين منذ ساعات الصباح الأولى من بدء التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024، فى يومها الأول، من انطلاقها، و شهدت اللجان العامة والفرعية بمحافظة قنا اقبالآ كبيراً من كافة اطياف وفئات المجتمع للادلاء بأصواتهم واختيار رئيس جمهورية مصر العربية .

و بدأت اللجان الانتخابية بمحافظة قنا، فى تمام الساعة التاسعة صباح اليوم الأحد، فتح ابوابها أمام الناخبين للادلاء باصواتهم فى أولى أيام من إنطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024، والذى يستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية تبدأ اليوم وحتى الثلاثاء القادم، لانتخاب رئيس الجمهورية فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 ، والتى يتنافس فيها 4 مرشحين على منصب رئيس جمهورية مصر العربية .

يذكر أن الانتخابات الرئاسية سوف تجرى بمحافظة قنا، داخل 10 لجان عامة مقسمة إلى 312 مركزًا انتخابيًا و341 لجنة فرعية لاستقبال عدد 2 مليون و146 ألف و51 ناخبًا من ابناء المحافظة، إلى جانب 6 لجان فرعية للمغتربين لتمكين المواطنين من الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالتجمعات السكنية بنطاق المحافظة، وذلك على مدار 3 أيام متتالية بدأت اليوم الأحد وتنتهى يوم الثلاثاء القادم الموافق 12 ديسمبر .