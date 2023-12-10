المرأة وكبار السن وذوي الهمم فى مقدمة طوابير المشاركين بالانتخابات الرئاسية بمطروح.. صور 

شهدت اليوم الأحد محافظة مطروح بمراكزها الثمانية فعاليات مارثون الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٤ حيث فتحت المراكز الانتخابية البالغ عددها ١٤٩ مقر واللجان الفرعية البالغ عددها ٢٠٠ لجنه على مستوى المحافظة أبوابها فى تمام الساعه التاسعه صباحا لاستقبال توافد الناخبين للتصويت داخل صناديق الاقتراع بالمحافظة

مسيرات بالزغاريد والعقباوى

حيث رصدت " الوفد" قبيل فتح اللجان وأمام مراكز الانتخابات مسيرات شعبية تشارك فيها المواطنين والأحزاب السياسية تشجيعا للنزول والاشتراك فى الانتخابات الرئاسية والتى جمعت مشاهد دوى الاغانى الوطنية وزغاريد النساء الناخبات ورقصة العقباوى للاطفال فى الشوارع

وتلاحظ التواجد القوى للسيدات منذ اللحظات الأولى لفتح اللجان وانتظارهم أمامها للإدلاء بأصواتهن

اكبر معمره تشارك فى التصويت

كما رصدت "الوفد" اكبر معمره فى مطروح تبلغ من العمر ٩٠ عام وهى تشارك فى التصويت للانتخابات الرئاسية وهى الحاجة "جميعه زاعم بلل المعبدى" والتى أكدت "للوفد" أنها جاءت من منزلها مترجله وحدها إلى مقر لجنتها الانتخابية بمدرسة السيدة عائشة لأنها تريد الراحة للناس وأقصد معيشة افضل وكذلك الأمان بلهجتها البدوية البسيطه

تواجد ذوى الهمم داخل اللجان

بينما اكد" خميس الكميلى" من ابطال ذوى الهمم أن التنظيم جيد ولم يتعرض لأى عقبات نظرا لظروفه وخاصه أنه فاقد البصر مشيدا برئيس اللجنة الذى ساعده بنفسه فى أن يدلى صوته داخل الصندوق بكامل الشفافية

ايضا تحدث "مخيمر هريدى" عامل يوميه من أمام لحد لجان الوافدين بمطروح أن التنظيم جيد وأنه يشارك فى الانتخابات لاستكمال مسيرة الاصلاح وأنه يرغب فى حياة أفضل لاولاده فى المستقبل القريب

المرأة وكبار السن وذوي الهمم فى مقدمة طوابير المشاركين بالانتخابات الرئاسية بمطروح

المرأة السيوية خرجت للتصويت

وفى مدينة سيوة الواقعه على بعد ٣٠٠ كم جنوب غرب مرسى مطروح خرجت المرأة السيوية لتدلى بصوتها فى اللجان الانتخابية وسجلت تواجد ملحوظ أمام اللجان .

ومن جانبهم ساعدت الكيانات الشبابية والاحزاب السياسية بمطروح فى سير عملية الانتخابات بمساعدة المواطنين لمعرفة مقرات اللجان الانتخابية لهم وإرشادهم لها وتنظيم طوابير الناخبين أمام اللجان ويعد الإقبال متوسط خلال الساعات الاول للتصويت فى اليوم الأول

جدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية بمحافظة مطروح تجرى فى عدد ١٤٩ مركزا انتخابيا و٢٠٠ لجنة فرعية على مستوى مدن ومراكز المحافظة الثمانية بالإضافة إلى ١٩ مركزا انتخابيا للوافدين باجمالى عدد ٣٥ لجنة فرعية انتخابية ويبلغ اجمالى عدد الناخبين ٣٤٢ الف و١٨٦ ناخبا بمحافظة مطروح