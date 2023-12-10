محافظ البحر الأحمر يدلي بصوته في لجنة مدرسة رجاك بالغردقة

أدلي اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، ظهر اليوم، بصوته في الانتخابات الرئاسية باللجنة الانتخابية بمدرسة رجاك بمدينة الغردقة ، جاء ذلك خلال تفقده للجنة لمتابعة سير العملية الإنتخابية بها .

ومن جانبه أكد المحافظ خلال لقاءات صحفية امام اللجنة ان جميع اللجان الانتخابية بمختلف مدن المحافظة شهدت توافد العديد من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ بدء عملية التصويت ، مشيرا ان نسبة الإقبال المرتفعة تدل علي وعي الشعب المصري وحرصه علي المشاركة في الانتخابات .

وفي ذات السياق دعا المحافظ كافة أبناء المحافظة ممن لهم حق التصويت بالنزول و الإدلاء و المشاركة في مستقبل مصر ، مشيرا ان التصويت حق مكفول لجميع الموطنين بالدولة ، و مؤكدا ان الحق الانتخابي هو أهم حقوق المواطنة، وواجب وطني على كل مصري دعم بلاده من خلال هذا الاستحقاق .

يذكر ان عدد اللجان الانتخابية بمحافظة البحر الأحمر 82 لجنة فرعية ، 7 لجان عامة ، حيث تضم مدينة رأس غارب 8 لجان ، ومدينة الغردقة 40 لجنة ، وتضم مدينة سفاجا 11 لجنة ، ومدينة القصير 11 لجنة ، اما مدينة مرسي علم تضم 7 لجان ، ومدينة 3 لجان ، وحلايب لجنتين ، كما يبلغ عدد المقيدين في الكشوف الانتخابية بالمحافظة الساحلية 324771 ناخبا .

رافق المحافظ اللواء تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، واللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، واللواء محمد صلاح رئيس حي جنوب الغردقة واللواء احمد المهدي رئيس حي شمال الغردقة والعديد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة الساحلية.