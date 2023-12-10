وكيل تعليم جنوب سيناء يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024
أدلي محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء صباح اليوم بصوته الانتخابي بمدرسة طه حسين الابتدائية بطور سيناء.
كما قام وكيل الوزارة يرافقه العاملون بالمديرية وإدارة طور سيناء والنقابة الفرعية للمعلمين بجنوب سيناء بمسيرة حاشدة للمشاركة في الانتخابات وذلك منذ الساعات الأولى من الصباح.
وخلال لقائه بإذاعة جنوب سيناء صباح اليوم أكد وكيل الوزارة أن العرس الانتخابي اليوم يقوم به الشعب المصري، ويشاركهم مواطني جنوب سيناء منذ ساعات الصباح الأولى للإدلاء بحقهم الدستوري، مشيرا أن المعلمين أصحاب رسالة ومن مهامهم أن يكونوا قدوة ويوصلوا للعالم رسالة فعالة بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يطلبه الشعب لإكمال مسيرته وتحقيق الأمن والأمان، وأضاف وكيل الوزارة أن معالي محافظ جنوب سيناء خلال جولته أمس اطمأن على جاهزية اللجان للتصويت وتابع :" لقد تم تسليم لجان المدارس منذ الخميس الماضي لمهام التأمين استعدادا للناخبين مشيرا أن مصر قادرة على أن تختار والشعب هو الذي يملك هذا الخيار ليثبت للعالم وكما دون التاريخ عظمة الشعب المصري "
وعلى هامش الفعالية الوطنية استقبل وكيل الوزارة خلال جولته للاطمئنان على اللجان الانتخابية اللواء أ.ح دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمدرسة الأمل الرسمية لغات بطور سيناء الذي حضر جانبا من فعالية وطنية من كورال طالبات المدرسة، وأغنية وطنية بعنوان " يا أهل بلدنا " وأشاد معالي المحافظ بالمواهب الفنية للطلاب، ثم تفقد المحافظ اللجان الانتخابية بطور سيناء بمحافظة جنوب سيناء بدأها بلجنة الوافدين بمدرسة الزهراء للتعليم الأساسي التي شهدت كثافة عليها منذ ساعات الصباح الأولى
جدير بالذكر أن إجمالي عدد الكتلة التصويتية على مستوى المحافظة يبلغ 99240 ناخبًا وعدد المراكز الانتخابية 20 مركزًا، و9 لجان عامة، و 31 لجنة أساسية، و 15 لجنة للوافدين.
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