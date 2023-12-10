مجدي عاشور: الانتخابات تحقق استقرار المجتمع ووحدته

قال الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الديار المصرية، أن الانتخابات الرئاسية وغيرها من الانتخابات فيها نوع من استقرار المجتمع، ويحافظ على أمن المجتمع وأمانه ووحدته، خاصة في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها مصر وما حولها من البلدان.



المشاركة في الانتخابات الرئاسية لبيان وحدة الأمة

ووضح المستشار مجدي عاشور، خلال فيديو له على صفحته الرسمية على موقع الالكتروني فيسبوك، أنه ينبغي على المصريين جميعًا المشاركة في الانتخابات الرئاسية لبيان وحدة الأمة والشعب مع المؤسسات، وأن يختاروا ما يشاؤون، فالمقصد الأهم هو المشاركة كشعب واحد مثقف ووعي.



وتابع مستشار مفتي الجمهورية، أن على كل فرد أن يتبع معايير الاختيار في التصويت حتى يوفقه الله للاختيار الأصلح، وهذا خوفًا على البلاد، مشيرًا إلى أن الأشخاص زائلون لا محال، إنما مصر باقية باذن الله سبحانه وتعالى وأمنها وأمانها باقي بوعد الله في كتابه الكريم :ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ (99) يوسف.



وبين عاشور أنه مع وعد الله يجب علينا أن نكون أدوات لتحقيق وثبوت وترسيخ الأمن والأمان للأمة المصرية، لأن الانتخاب من باب تأدية الأمانة والتفويض، كما وضح أنه واجب الأفراد المشاركة والإدلاء بالصوت خاصة في الوضع الراهن الصعب، كما أنه واجب الدوله أن يعمل كل في داخلها من الوزير إلى الغفير كأنه مسؤول أمام الله سبحانه على ما يقدمة في حق البلاد.





الانتخابات الرئاسية لعام 2024



والجدير بالذكر أن اليوم الأحد انطلق مارثون الانتخابات الرئاسية لعام 2024 في التاسعة صباحًا وسيستمر حتى التاسعة مساءً، وهذا داخل مصر وفقًا للجدول الزمني للهيئة الوطنية للانتخابات، وستستمر 11 و12 ديسمب رالجاري، تضم كلًا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، "رمز النجمة"، عبدالسند حسن محمد يمامة، وشهرته عبدالسند يمامة، رمز "النخلة"، ومحمد فريد سعد زهران رمز "الشمس"، وحازم محمد سليمان محمد عمر رمز "السلم".



وقد أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن المواطنين البالغين 18 عامًا، يتمتعون بكافة حقوقهم المدنية والسياسية، وأسماءهم مدرجة فى قاعدة بيانات الناخبين، لهم الحق فى التصويت، كما أعفى قانون الانتخابات ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذا الواجب خلال فترة خدمتهم.





