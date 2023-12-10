زحام الناخبين أمام اللجان بمدينة النوبارية

شهدت اللجان الإنتخابية بمدينة النوبارية ، تواجد كثيف من الناخبين ، من جميع الفئات العمرية ، و الذين إصطفوا في طوابير طويلة ، للإدلاء بأصواتهم وأختيار رئيس مصر ، وحمل الناخبين الأعلام المصرية ، للتأكيد علي عشقهم لبلدهم .

جدير بالذكر أن عدد الناخبين 56146ناخب وناخبة ، 1،3% من نسبةعدد الناخبين بمحافظة البحيرة، يدلون بأصواتهم داخل 5مقار إنتخابية تضم 10لجان فرعية ، ويتواجد مقر اللجنة العامة

داخل دار المناسبات بالحي الأول .

كانت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ،قد أكدت أن هناك ربط بين مركز العمليات الرئيسى بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية بجميع المراكز مع تواجد كافة الجهات المعنية لتسهيل العمل والتجاوب في اي موقف .

جاء ذلك خلال متابعتها للعملية الإنتخابية، من داخل غرفة العمليات الرئيسية بحضور اللواء محمد شوقي بدر - السكرتير العام للمحافظة ، وكامل غطاس - السكرتير العام المساعد و ممثلى كافة الجهات المعنية.