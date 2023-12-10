الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الجناح المصري بمؤتمر cop28 ينظم يومًا تحت عنوان " الشباب والأطفال والتعليم والمهارات"

الجناح المصرى بمؤتمر
الجناح المصرى بمؤتمر cop28

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الجناح المصرى   المقام ضمن فعاليات الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP28 ) بإكسبو دبى أستأنف أنشطته فى اليوم الثامن من المؤتمر  تحت عنوان " الشباب والأطفال والتعليم والمهارات " لمواصلة  الحوار حول العمل المناخي وتعزيز الشراكات ، إشراك الشباب، وتحفيز الاستثمارات الخضراء

وأوضحت وزيرة البيئة أن الجناج المصرى شهد إقامة مؤسسة المنتدى العالمي للفنون من أجل التنمية لورشة عمل  حول الفن المُستدام والتنمية البشرية،  لتعزيز المسار المُستدام للشراكة بين الفنون الجميلة والتنمية المستدامة،  استعرضت  الجلسة قوة الفن في الدعوة إلى الاستدامة البيئية باستخدام وسائل متنوعة بما في ذلك مواد النفايات.

وأشارت الوزيرة أن الجلسات تطرقت إلى  عدد من المبادرات والبرامج الرئيسية التي تُشكل مستقبل العمل المناخي، وتدعو  لإشراك الشباب مثل "برامج التوعية في مركز التميز للبحوث والدراسات التطبيقية حول تغير المناخ والتنمية المستدامة"، والتي أكدت على دمج الدعوة المناخية مع فرص العمل ، وتنمية السوق والمجتمع، وتعزيز معارف ومهارات صانعي السياسات، واستكشاف الشراكات لبرامج بناء القدرات.

 ولفتت الوزيرة إلى  أن يوم  "الشباب والأطفال والتعليم والمهارات تضمن إقامة حدث حول   مبادرة المرونة الحضرية المستدامة (SURGe)  ، التي تم إطلاقها خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، الذي استضافته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموائل).

 وأضافت الوزيرة أن الجناح شهد  جلسة أخرى داخل الجناح حول إشراك الشباب في توطين الاستدامة من خلال المبادرة الوطنية للمشاريع الخضراء الذكية،حيث تم استعراض التنفيذ الناجح للمبادرة الوطنية المصرية للمشروعات الذكية الخضراء، وإبراز أهمية مشاركة الشباب في حلول العمل المناخي، وتمكين المبتكرين ورواد الأعمال الشباب من بناء اقتصاد أكثر اخضراراً، وتضمنت  المناقشات استعراض لإنجازات الشباب خلال COP27 ، ودورهم الهام فى الأحداث المناخية القادمة، موضحةً أن اليوم تضمن تنظيم سباق ClimaTech Run 2023، لتحفيز الشباب على العمل فى  مجال تكنولوجيا العمل المناخي.

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