الانتخابات الرئاسية٢٠٢٤| الوزير خيرت بركات يدلى بصوته بمدرسة الطبري بمصر الجديدة

قام الوزير خيرت محمد سيد أحمد بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بالإدلاء بصوته بلجان انتخابات الرئاسية في مدرسة الطبري بمنطقة الحجاز بمصر الجديدة.



وتجري الانتخابات الرئاسية٢٠٢٤ ، بمنطقة مصر الجديدة، تحت إشراف قضائي كامل وتأمين جميع المقار ومحيطها من قِبل قوات الأمن .



وشهدت العملية الانتخابية بدء توافد عشرات الناخبين على اللجان المختلفة بالدوائر الانتخابية.



تجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من اليوم الأحد حتى بعد غد الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.



وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.