محافظ الجيزة يتفقد اللجان الانتخابية للوقوف علي مدى توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم

قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الاحد الموافق 10 ديسمبر ومنذ الساعات الأولي لبدء انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 في يومها الأول بتفقد عدد من مقار اللجان الانتخابية من الخارج بأحياء العمرانية وجنوب الجيزة والدقي والعجوزة للوقوف علي مدي توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم وجاهزية المقار لاستقبالهم وذلك في إطار توجيهات السيد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمتابعة سير الانتخابات الرئاسية منذ انطلاقها وحتي الانتهاء منها علي مدار الأيام 10 و 11 و 12 من شهر ديسمبر الجاري وتفقد اللجان ومتابعة انتظام إدلاء المواطنين بأصواتهم وتذليل كافة العقبات أمام الناخبين .



تفقد المحافظ مقار اللجان الانتخابية بمدارس عثمان بن عفان الابتدائية وأبو الهول القومية المشتركة و الجيزة الثانوية بنات والأورمان الثانوية للبنات وقومية العجوزة والسعيدية الثانوية وهشام شتا للتعليم الأساسي .



ووجه محافظ الجيزة بالتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية وكلاء وزارة التربية والتعليم والأوقاف والمنطقة الأزهرية ورؤساء المراكز والمدن والاحياء لتوفير كافة احتياجات اللجان اللوجيستية وتذليل جميع العقبات، ومتابعة سير العملية الانتخابية من خلال غرف العمليات والتنسيق الكامل مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة .



كما دعا محافظ الجيزة كافة أطياف وفئات المواطنين بالنزول والمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية