عمال النقابة العامة للصناعات الغذائية يتوافدون على لجان الانتخابات الرئاسية بالمحافظات

خرج عمال النقابة العامة للصناعات الغذائية، علي مستوي جمهورية مصر العربية، في الساعات الأولي من صباح اليوم، للإدلاء بصوتهم في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، حيث حرص عمال الصناعات الغذائية علي اصطحاب أسرهم اثناء عملية الاقتراع، وتقدر الاعداد التي خرجت بحسب المعلومات التي وردت الي الغرفة المركزية لمتابعة انتخابات الرئاسة بمقر النقابة العامة بالقاهرة بالالاف.

وتم توفير وسائل لنقل العمال من وحدات الإنتاج إلي اللجان والعودة بهم مرة أخري إلي المصانع والشركات، من أجل التيسير علي العمال للوصول إلي مقار اللجان الانتخابية، وقد شارك عمال الصناعات الغذائية في الحدث الابرز رافعين الاعلام ومرددين عبارة "تحيا مصر".

وقال النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية: عمالنا علي مستوي الـ 120 شركة ومصنع التابعين للنقابة يمثلون اكثر من 150 الف عامل، ومنذ فتح باب الاقتراع وحتي الان لم يتأخر عامل واحد من عمالنا بمواقع الانتاج المختلفة عن تلبية النداء الوطني وتفعيل حق من حقوقه الدستورية والمشاركة في انتخابات رئاسة الجمهورية، ومستمرين في حشد عمالنا للتصويت في انتخابات الرئاسة وفخور بكل عمال مصر علي الصورة الرائعة التي قدموها حتى الان.

عمال "الصناعات الغذائية" يتوافدون علي لجان الانتخابات الرئاسية بالمحافظات

عمال "الصناعات الغذائية" يتوافدون علي لجان الانتخابات الرئاسية بالمحافظات