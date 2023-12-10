محافظ أسوان يتابع سير العملية الإنتخابية من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية

فى اليوم الأول للإنتخابات الرئاسية 2024 والتى ستستمر حتى 12 ديسمبر الجارى ، وبمشاركة مندوبى الجهات العسكرية والأمنية والتنفيذية تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام إنتظام سير العملية الإنتخابية بكافة اللجان بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة لإستقبال الناخبين للمشاركة فى العرس الديمقراطى والإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

جاء ذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ، وأكد اللواء أشرف عطية على أنه يتم المتابعة اللحظية من خلال مركز السيطرة لكافة الأجواء الإنتخابية بداية من فتح اللجان فى تمام الساعة التاسعة صباحاً وحتى إغلاق اللجان فى تمام الساعة التاسعة مساءاً.

مشيراً إلى أنه فى ظل الإمكانيات الغير مسبوقة التى تتوافر داخل المركز لكونه العمود الفقرى لإتصالات الجهات الإدارية بأجهزة الدولة وهو الذى يساهم في الوقوف اللحظى على الحالة العامة للمشهد الإنتخابى.

فضلاً عن تذليل أى معوقات والسيطرة عليها أولاً بأول من خلال ربطه بغرف العمليات وإدارات الأزمات بالوحدات المحلية والقطاعات الخدمية المختلفة ، علاوة على ربطه بباقى المحافظات ، ووزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء .