بعد الإدلاء بصوته.. علي جمعة: المشاركة بالانتخابات الرئاسية مهمة للغاية في هذه المرحلة الدقيقة

أدلى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، وهي خامس انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ البلاد الحديث، والتي تبدأ من اليوم الأحد، داخل مصر وفقًا للهيئة الوطنية للانتخابات، وحتى 12 ديسمبر الجاري.

علي جمعة يدعو للمشاركة الوطنية

ودعا الدكتور علي جمعة عقب الإدلاء بصوته عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الشعب المصري للمشاركة في الانتخابات، قائلًا: "أدعو الشعب المصري للمشاركة.. المشاركة من خلال الحشد الكبير أمام صناديق الانتخاب واختيار المرشح الذي يريده لصالح بلده.. والعدد كبير خلال الساعات الأولى من فتح اللجان".



وأكد "جمعة" في تصريح إعلامي عقب الإدلاء بصوته، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية مهمة للغاية، وذلك لاختيار قيادة البلد في المرحلة الدقيقة التي تمر بها مصر والعالم.



قائمة المرشحين

الجدير بالذكر أن قائمة المرشحين للرئاسة لعام 2024 تضم كلًا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، "رمز النجمة"، عبدالسند حسن محمد يمامة، وشهرته عبدالسند يمامة، رمز "النخلة"، ومحمد فريد سعد زهران رمز "الشمس"، وحازم محمد سليمان محمد عمر رمز "السلم".



وقد بدأ ماراثون الانتخابات الرئاسية اليوم في تمام التاسعة صباحًا، وسيستمر حتى التاسعة مساءً، وعلى مدار ثلاثة أيام تنتهي الثلاثاء في التاسعة مساءً.



حكم الامتناع عن التصويت في الانتخابات



أوضح الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، في فتوى له على الموقع الرسمي لدار الافتاء برقم 3190، أن الممتنع عن الإدلاء بصوته مثله مثل من يدفع صاحب الشهادة إلى مخالفة ضميره، أو عدم الالتزام بالصدق الكامل في شهادته بأيِّ وسيلة من الوسائل، وكذلك من ينتحل اسمًا غير اسمه ويدلي بصوته بدل صاحب الاسم المنتحل يكون مرتكبًا لغشٍّ وتزويرٍ يعاقب عليه شرعًا.

وأكد المفتي الأسبق أن الإسلام حث المسلمين في كل زمان ومكان على التحلي بالصدق والأمانة، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: 58]، مشيرًا إلى أن الشورى هي الديمقراطية التي يجب أن يتربى عليها أبناء المجتمع ليكونوا أمناء صادقين.