محافظ جنوب سيناء يترأس غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة سير انتخابات الرئاسة

ترأس اللواء دكتور خالد فوده ،محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان عام المحافظة بطور سيناء، وذلك لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية، والتي انطلقت اليوم الأحد 10 ديسمبر، وتستمر حتى الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري.

وتابع محافظ جنوب سيناء، انتظام سير العملية الانتخابية بجميع اللجان الفرعية وعددها 46 لجنة فرعية منها 31 لجنة اساسي و 15 لجنة وافدين، وقامت جميع اللجان بفتح أبوابها لاستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى تمام الساعة التاسعة صباحا،حيث وصل جميع القضاة المشرفين على الانتخابات بالمواعيد المحددة بجميع اللجان على مستوى المحافظة.

جديرا بالذكر أن إجمالي عدد الكتلة التصويتية على مستوى المحافظة يبلغ 99240 ناخبًا وعدد المراكز الانتخابية 20 مركزًا، و9 لجان عامة، و 31 لجنة أساسية، و 15 لجنة للوافدين..

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