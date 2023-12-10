أسعار الأسماك اليوم الأحد في سوق العبور للجملة

سعر السمك.. واصلت أسعار الاسماك النيلية والبحرية، خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأحد في الاسواق المصرية وسوق العبور للجملة، استقرارها، بالرغم من ارتفاع بعض الاصناع كـ المكرونة والتي سجلت نحو 105 جنيهًا للكيلو.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الأسماك خلال تعاملات اليوم الاحد، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات التي تخص الثروة السمكية وأسعار الاسماك، حيث تعد من اهم اللحوم التي تعطي قيمة غذائية عالية للجسم، وتعد أرخص سعرًا من باقي اللحوم الحمراء أو الدواجن، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار الاسماك اليوم الأحد في سوق العبور

الاسماك

- سعر الجمبري الجامبو، يتراوح بين 425 و495 جنيها للكيلو.

- سعر الجمبري كبير الحجم، يتراوح بين 310 إلى 410 جنيهات.

- سعر الجمبري متوسط الحجم، بين 220 إلى 300 جنيه للكيلو.

- يتراوح سعر الجمبري صغير الحجم بين 95 و195 جنيها للكيلو.

- يتراوح سعر الجمبري المجمد بين 100 و300 جنيه للكيلو.

- سعر السمك البلطي الكبير، يتراوح بين 70 و76 جنيها للكيلو.

- سعر السمك البلطي الوسط، يسجل بين 63 و69 جنيها.

- يتراوح سعر السمك البلطي الأسواني من 20 إلى 60 جنيها للكيلو.

- يتراوح سعر السمك الفيليه البلطي المجمد بين 40 إلى 200 جنيه.

- جاء سعر كيلو السمك البربون كبير الحجم، متراوحًا بين 65 و75 جنيها.

- تراوح سعر سمك البربون صغير الحجم اليوم من 44 إلى 56 جنيها.

- وإما عن سعر السمك البربون المجمد يتراوح بين 25 إلى 35 جنيها.

- تراوح سعر كيلو مكرونة سويسي اليوم، بين 75 و105 جنيهات.

- وعن سعر سمك المكرونة خليجي، يتراوح من 60 إلى 70 جنيها.

- بينما بلغ سعر مكرونة مجمدة من سعر 30 إلى 40 جنيها.

- يتراوح سعر المرجان كبير الحجم اليوم، بين 60 إلى 70 جنيها للكيلو.

- سمك المرجان صغير الحجم، يسجل بين 45 إلى 55 جنيها.

- بينما ثبت سعر سمك المرجان المجمد بين 20 إلى 30 جنيها للكيلو.

- سعر «السبيط - كاليماري» اليوم، يتراوح بين 180 إلى 320 جنيها.

- إما عن سعر الكابوريا، جاء سعرها اليوم بين 40 إلى 220 جنيها.

- سعر «القاروص - لوت» من 60 إلى 140 جنيها.

- سعر السمك البوري كبير الحجم اليوم يتراوح بين 85 إلى 115 جنيها.

- يتراوح سعر كيلو سمك البوري متوسط الحجم بين 70 و80 جنيها.

- جاء سمك السردين اليوم مسجلاً من 65 إلى 85 جنيها.

- جاء سعر كيلو القشر بياض اليوم بين 80 إلى 120 جنيها.

- بلغ سعر سمك الوقار من 60 إلى 140 جنيها.