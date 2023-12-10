الحاجة "جميعه" 90 سنة تدلى بصوتها فى الإنتخابات الرئاسية بمطروح

التقت "الوفد" اليوم بأكبر سيده معمره تبلغ من العمر ٩٠ عام أثناء قيامها بالادلاء بصوتها فى مقر لجنتها الانتخابية بمدرسة السيدة عائشة بمرسى مطروح.

حيث حضرت المسنه "جميعه زاعم المعبدى" والتى تبلغ من العمر ٩٠عام من مواليد ١٩٣٤ م إلى مقر اللجنة الانتخابية بمفردها وقامت بالتصويت فى صندوق الاقتراع.

وعند سؤالها عن سبب حرصها للمشاركة فى الانتخابات رغم كبر سنها ، قالت "جميعه" نريد الامان وان الحياه تبقى احسن والناس ترتاح باللهجة البدوية.

واشادت السيده المسنه بمستوى التنظيم والتعاون لتسهيل عليها عملية الاقتراع ومراعتهم لظروفها الصحية حيث تعانى من آلام فى الظهر والقدمين.

ورغم ذلك أكملت رحلتها بالخروج من منزلها القريب من مقر اللجنه وارتسمت على وجهها الابتسامه البريئة.