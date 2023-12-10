النائب حازم الجندي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، بصوته في الانتخابات الرئاسية في مسقط رأسه بطنطا بلجنة مدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات بطنطا

وقال "الجندي"، إن مصر اليوم تعيش تجربة ديمقراطية جديدة تعكس تطورا ملحوظا في دور الأحزاب المصرية في الحياة السياسية، حيث تشهد الانتخابات مشاركة حزبية مميزة في ظل ترشح 3 رؤساء أحزاب على منصب رئيس الجمهورية، الأمر الذي يرسخ للتعددية الحزبية ويعزز تداول السلطة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الإقبال الكثيف من جانب المصريين على لجان الاقتراع يعكس حرص المصريين على مستقبل وطنهم في ظل ما تواجهه من تحديات داخلية وإقليمية، مؤكدا أن الاصطفاف الوطني والإلتفاف خلف الدولة المصرية هو حائط الصد الأول في مواجهة مخططات قوى الشر التي تستهدف النيل من مصر، من خلال بث التفرقة بين شعبها.

وأشار "الجندي"، إلى أن إقبال المصريين بكثافة على صناديق الانتخاب يبعث للعالم عدد من الرسائل الهامة، أهمها أن الشعب المصري في حالة من الالتفاف والاصطفاف خلف الدولة المصرية في مواجهة الأزمات والتحديات التي تحيط بها محليا وإقليميا، خاصة في ظل ما تشهده الحدود المصرية الشرقية من توتر ، بسبب العدوان الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، حيث يحاول الاحتلال الضغط على السكان ودفعهم نحو النزوح باتجاه الحدود المصرية من خلال القصف والحصار.

وأكد النائب حازم الجندي، أن جميع أجهزة الدولة المعنية بالانتخابات الرئاسية تقوم بتذليل العقبات أمام المواطنين لتشجيع مشاركتهم في الانتخابات، كذلك الهيئة الوطنية للانتخابات وهي الجهة المستقلة المنوط بها إدارة العملية الانتخابية، حيث تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وهو ما يبعث برسائل طمأنة لكل مواطن أن الانتخابات تجري في مناخ من الديمقراطية والنزاهة والشفافية.



