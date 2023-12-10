رئيس لجنة الصحة بالنواب يدعو الشعب المصري للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

وصل منذ قليل الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب عن دائرة الأزبكية، إلى مدرسة الحرية الإعدادية المشتركة برمسيس لتفقد سير العملية الانتخابية، وسط تكثيف أمنى مشدد من قبل قوات الشرطة لتأمين سير الانتخابات.

ودعا حاتم، في تصريحات خاصة لـ" بوابة الوفد"، الشعب المصري بضرورة المشاركة في الانتخابات لأنه استحقاق دستوري ومهم مشيدًا بالإجراءات التنظيمية التي تمت لاستقبال العرس الديمقراطي سواء من قبل القضاة أو قوات الجيش أو الشرطة.

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من اليوم الأحد حتى بعد غدٍ الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.