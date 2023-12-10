حشود كبيرة أمام المقار الانتخابية بمدن جنوب سيناء

شهدت جميع مدن جنوب سيناء منذ الساعات الأولى لصباح اول يوم من ايام الادلاء بالتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 تواجد حشود كثيفة من قبل فتح باب التصويت بساعة علي الأقل واصطف الناخبون في طوابير طويلة أمام المقر الانتخابي للإدلاء بأصواتهم بعد فتح باب التصويت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الأحد ، ومع التنظيم الجيد داخل مقار اللجان بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء، والمجتمع المدني ورجال الشرطة خارج اللجان تجري عملية الاقتراع في سهولة ويسر أمام الناخبين في جو يسوده البهجة والوطنية وحب الوطن والرغبة في المشاركة الإيجابية في عملية التصويت.

واشاد جموع المنتخبين بحسن التنظيم ومساعدة كبار السن والسيدات وتخصيص أماكن لهم لسرعة أداء الواجب الوطني والمشاركة في الانتخابات الرئاسية،

كما قامت محافظة جنوب سيناء بتخصيص 40 حافلة وسيارة لنقل مواطني الوديان إلى اللجان الانتخابية خلال ايام الانتخابات.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الكتلة التصويتية على مستوى المحافظة يبلغ 99240 ناخبًا وعدد المراكز الانتخابية 20 مركزًا، و9 لجان عامة، و 31 لجنة أساسية، و 15 لجنة للوافدين.

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