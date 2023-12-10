تراجع سعر الذهب صباح اليوم الأحد في أسواق الصاغة المصرية

سعر الذهب.. تراجع سعر الذهب خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأحد في أسواق الصاغة المصرية، حيث أنخفض الجرام بنحو 5 جنيهات، مقارنة بمستواه خلال تعاملات مساء أمس، وتراجع سعر المعدن الاصفر عيار 21 إلى نحو 2780 جنيها للجرام.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار المشغولات الذهبية، خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد، وتحرص بوابة الوفد على تقديم كافة التفاصيل والمستجدات التي تطرأ على ساحة الذهب، حيث يُعد استثمارًا أمناً لأغلبية الشعب المصري، بعد الارتفاعات التي شهدها مؤخرًا، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار الذهب اليوم الحد في الاسواق المصرية

الذهب

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1853 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 2383 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 2780 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3177 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 22240 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن.

وانخفض سعر الذهب عالميا إلى نحو 2005 دولارات للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات الجمعة، بتراجع 23.8 دولار بنسبة 1.17% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات الخميس الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.