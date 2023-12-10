الأحد 10 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

بسعر صادم.. درة تتألق بفستان محتشم في ختام مهرجان البحر الأحمر

الفنانة درة
الفنانة درة

خطفت الفنانة درة الأنظار خلال حضورها ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثالثة، فشاركت متابعيها ببعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، لتتألق بإطلالة محتشمة وناعمة.

 

الفنانة درة

بفستان ثمين.. درة تخطف الأنظار بفستان جذاب

وظهرت الفنانة درة بفستان طويل باللون الأبيض ذا أكمام طويلة ورقبة مرتفعى قليلًا، ومطرز في نهاية الأكمام وحول الرقبة بالكريستال اللامع والسيلفر الميتال.

 

والفستان من تصميم دار الأزياء خالد ورموان، وبلغ سعرة 3425 دولار، أي ما يعادل 106 ألف جنيه.

 

وتزينت درة بمجموعة من المجوهرات المرصعة بالألماس، فضمت أقراط طويلة تتدلى من أذنيها وخاتم رقيق في إحدى اليدين، كما حملت حقيبة صغيرة الحجم باللون الفضي وتميزت بيد مصنوعة من حبات اللؤلؤ مختلفة الأحجام؛ لتعطي نعومة وأناقة للوك.

 

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت درة تصفيفة شعر بسيطة، فثبتت شعرها من الأمام إلى الخلف، وربطته شكل كعكة، وتركت بعض الخصلات تتدلى على الجانبين.

 

ووضعت الفنانة درة مكياجًا مستوحى من الألوان الترابية الناعمة والمرتكزة على رسمة العين، فإعتمدت ظلال العين بدرجات البني مع الشيمر اللامع، بالإضافة إلى الكحل والماسكرا؛ لتحصل على رموش أكثر طولًا وكثافة، واختارت أحمر شفاه باللون النود الفاتح؛ ليتماشى مع لون بشرتها وجمالها.

 

الفنانة درة

المرة الأولى لحضور الفنانة درة مهرجان البحر الأحمر

وتعد هذه المرة الأولى لحضور الفنانة درة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي منذ إقامته، لتشارك أبطال فيلم "أنف وثلاث عيون" العرض العالمي الأول له ضمن فعاليات المهرجان.

 

وتألقت درة بفستانا أسود من تصميم اللبناني جورج شقرا من إحدى مجموعاته لعام 2015، وتميز بقصة مُجسمة بصيحة الكب المكشوف، ومنفوش بداية من الركبة، باستخدام طبقات فوق بعضها، مما عكس جمالها وأنوثتها.

 

وتزينت درة زروق بمجموعة من المجوهرات الراقية والمرصعة بالألماس، فضمت أقراط طويلة تتدلى من أذنيها وعقد قصير مثبت حول العنق، بالإضافة لخاتم جذاب وإسورتين في اليد الآخرى.

 

وفضلت درة الظهور بإطلالة بسيطة وهادئة، دون أن تدخل أي لون آخر، فحملت كلاتش صغيرة الحجم باللون الأسود.

 

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت درة زروق تصفيفة شعر بسيطة، فثبتت خصلاتها من الأمام إلى الخلف، وربطته شكل كعكة، وتركت بعض الخصلات تتدلى على وجهها بصيحة الويفي الناعمة.

 

ووضعت درة مكياجًا ساحرًا مستخدمة الدرجات الناعمة، فزينت وجنتيها ببلاشر باللون الوردي، وأبرزت جمال عينيها برسم الآيلاينر على أطراف العين بالإضافة للرموش الطويلة والكحل الأسود الجذاب، كما إعتمدت ظلال العين بدرجات الوردي مع البني الفاتح، واختارت أحمر شفاه باللون النود؛ ليتماشى مع لون بشرتها وفستانها.

 

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