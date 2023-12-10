وكيل شباب الدقهلية تدلى بصوتها فى الأنتخابات الرئاسية

أدلت الدكتورة مني عتمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية بصوتها فى الانتخابات الرئاسية 2024 بلجنة المغتربين مدرسة إبن لقمان الاعدادية بمدينة نصر.

وشهدت اللجنة الانتخابية توافد واصطفاف طوابير من الناخبين منذ الصباح تزامنا مع فتح اللجان فى أول أيام الانتخابات الرئاسية والتى تستمر لمدة 3 أيام، حيث اصطف الناخبين رافعين أعلام مصر.



وإنتظمت العملية الإنتخابية اليوم الاحد وبدأ الناخبون فى التوافد أمام اللجان الإنتخابية للإدلاء بأصواتهم فى إنتخابات الرئاسة.

وبدأت اللجان والمقار الإنتخابية إستقبال الناخبين فى تمام التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء ويتخللها ساعة راحة فمن الساعة الثالثة وحتى الرابعة عصرا.