خلال ساعات.. 1100 ناخب وناخبة يدلون بأصواتهم في انتخابات رئاسية بمدرسة الجمهورية المعادي

اصطف عشرات المواطنين أمام اللجان مدرسة الجمهورية المشتركة المعادي، في الساعات الأولي من انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية لعام 2024، للإدلاء بأصواتهم.

وتعتبر مدرسة الجمهورية المشتركة المعادي، الذي تضم ثلاث لجان من ضمن المدراس التي بها أعلي نسبة ناخبين، حيث تضم المدرسة ما يقرب من 7500 ناخب وناخبة.

حصلت الوفد علي نسبة التصويت خلال الساعات الأولي من انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية، في ثلاث لجان بمدرسة الجمهورية المشتركة المعادي، الي1100 صوت حتي الآن.

وجدير بالذكر بأن الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، تجري لمدة ثلاثة أيام بداية من اليوم حتي الثلاثاء، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و 631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً.

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات، في بيان لها، إن ما يقرب من 15 ألف قاضي من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يشرفون على الانتخابات الرئاسية، مع إصدار 220 تصريح متابعًا، فضلا عن تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و 340 متابعاً لها.

وأوضحت الهيئة أن المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية تضم 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.