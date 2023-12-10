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أدلى الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، بصوته في الانتخابات الرئاسية بلجنة مدرسة مصطفى كامل بمنطقة شيراتون في مصر الجديدة.



يأتي هذا في إطار اليوم الأول من عملية الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ والتي مقرر لها أن تستمر على مدار ٣ أيام.

رئيس الطائفة الإنجيلية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بمصر الجديدة

رئيس الطائفة الإنجيلية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بمصر الجديدة

رئيس الطائفة الإنجيلية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بمصر الجديدة

شهد عملية الانتخابات خلال الأيام الثلاثة الأولى من شهر ديسمبر الجاري إقبال مصري كبير بالخارج في ١٢١ دولة .

كان القس أندريه زكي، قد أكد على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأن جميع الأصوات مهمة ولا بد من المشاركة الجادة وبإيجابية، قائلا:" نشجع بعضنا على الذهاب إلى صناديق الانتخابات للمساهمة في بناء بلادنا".