محافظ المنيا يعلن انتظام سير العملية الإنتخابية للإنتخابات الرئاسية 2024

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، انتظام سير العملية الإنتخابية في أول أيام الإنتخابات الرئاسية 2024 ، وفتح جميع اللجان بالمحافظة البالغ عددها 508 مراكز انتخابية، و 585 لجنة فرعية علي مستوي المحافظة أمام الناخبين.

حيث تستقبل 3 مليون و689 ألف و5 ناخبين للإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات الرئاسية ، والتى تجرى فى أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى ، وجاء ذلك من غرفة العمليات الرئيسية ، حيث أكد المحافظ أن هناك متابعة لحظية لسير عملية الانتخابات لافتا ، إلي استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية برئاسته ، وربطها بغرف العمليات برئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية ، وكذلك بغرف عمليات الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ، ومديريات الخدمات لحين الإنتهاء من الإنتخابات وانتهاء عمليات الفرز .

وكان محافظ المنيا ، قد اعلن على جاهزية اللجان ، و انتهاء كافة الاستعدادات والترتيبات النهائية لإجراء الإنتخابات ، ومتابعة تجهيزات كافة اللجان ومراجعة سيارات الإسعاف والإطفاء ، والوقوف على جاهزيتها، فضلًا عن تزويد المقار الإنتخابية بمظلات ومقاعد ، لإستقبال الناخبين تفاديا للتزاحم على اللجان ، وتخصيص كراسي متحركة لكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة ، للتيسير على الناخبين فى عملية التصويت داخل اللجان .

مؤكدًا ، على رفع درجة الاستعداد القصوى بين أجهزة المحافظة ، وإنهاء كافة الإستعدادات والتجهيزات الخاصة بالمقار الإنتخابية بنطاق المحافظة البالغ عددها 508 مقرات انتخابية ، بإجمالى 585 لجنة فرعية ، وامدادها بكافة المستلزمات لإتمام العملية الإنتخابية علي الوجه الأكمل ،وبالشكل الحضاري اللائق .

وأشار المحافظ ، إلى انعقاد غرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بالمحافظة ، وربطها بغرف العمليات الفرعية بالأحياء والجهات المعنية ، لمتابعة الأحداث أولا بأول ، مجددا دعوته لمواطنى المنيا ، بالمشاركة في الانتخابات بوصفها واجبا وطنيا ، على كل من يحق له الإدلاء بصوته ، من أجل رسم مسقبل أفضل لمصرنا الغالية .