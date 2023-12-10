الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

محافظ المنيا يعلن انتظام سير العملية الإنتخابية للإنتخابات الرئاسية 2024

غرفة عمليات المنيا
غرفة عمليات المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، انتظام سير العملية الإنتخابية في أول أيام الإنتخابات الرئاسية 2024 ، وفتح جميع اللجان بالمحافظة البالغ عددها 508 مراكز انتخابية، و 585 لجنة فرعية علي مستوي المحافظة أمام الناخبين.

 

حيث تستقبل 3 مليون و689 ألف و5 ناخبين للإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات الرئاسية ، والتى تجرى فى أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى ، وجاء ذلك من غرفة العمليات الرئيسية ، حيث أكد المحافظ أن هناك متابعة لحظية لسير عملية الانتخابات لافتا ، إلي استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية برئاسته ، وربطها بغرف العمليات برئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية ، وكذلك بغرف عمليات الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ، ومديريات الخدمات لحين الإنتهاء من الإنتخابات وانتهاء عمليات الفرز .

 

وكان محافظ المنيا ، قد اعلن على جاهزية اللجان ، و انتهاء كافة الاستعدادات والترتيبات النهائية لإجراء الإنتخابات ، ومتابعة تجهيزات كافة اللجان ومراجعة سيارات الإسعاف والإطفاء ، والوقوف على جاهزيتها، فضلًا عن تزويد المقار الإنتخابية بمظلات ومقاعد ، لإستقبال الناخبين تفاديا للتزاحم على اللجان ، وتخصيص كراسي متحركة لكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة ، للتيسير على الناخبين فى عملية التصويت داخل اللجان .

 

مؤكدًا ، على رفع درجة الاستعداد القصوى بين أجهزة المحافظة ، وإنهاء كافة الإستعدادات والتجهيزات الخاصة بالمقار الإنتخابية بنطاق المحافظة البالغ عددها 508 مقرات  انتخابية ، بإجمالى 585 لجنة فرعية ، وامدادها بكافة المستلزمات لإتمام العملية الإنتخابية علي الوجه الأكمل ،وبالشكل الحضاري اللائق .

 

وأشار المحافظ ، إلى انعقاد غرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بالمحافظة ، وربطها بغرف العمليات الفرعية بالأحياء والجهات المعنية ، لمتابعة الأحداث أولا بأول ، مجددا دعوته  لمواطنى المنيا ، بالمشاركة في الانتخابات بوصفها واجبا وطنيا ، على كل من يحق له الإدلاء بصوته ، من أجل رسم مسقبل  أفضل لمصرنا الغالية .

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