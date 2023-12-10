تراجع أسعار الحديد والاسمنت صباح اليوم الأحد في الأسواق المحلية

سعر الحديد.. تراجع أسعار حديد التسليح في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس السبت، بينما ارتفع سعر طن الأسمنت بشكل طفيف، حسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار حديد التسليح خلال تعاملات اليوم الأحد في الأسواق المصرية ومن أرض المصنع، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد

حديد التسليح

سعر طن الحديد الاستثماري: 39261 جنيها، بتراجع 134 جنيها.

سعر طن حديد عز: 41220 جنيها، بتراجع 118 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2278 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.