الأحد 10 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس مباحث قسم الأزبكية يتفقد اللجان الانتخابية برمسيس (صور)

رئيس قسم الأزبكية
رئيس قسم الأزبكية يتفقد اللجان الانتخابية برمسيس

 تفقد الرائد محمد عبدالظاهر، رئيس مباحث قسم الأزبكية، اللجان الانتخابية برمسيس للاطمئنان على سير العملية الانتخابية وعدم تلقي أي شكاوى تعرقل الانتخابات. 

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توافد الشباب على لجان الاقتراع برمسيس أول أيام الانتخابات الرئاسية

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السيدة انتصار السيسي تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية

 وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من اليوم الأحد حتى بعد غدٍ الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري. 

 وكانت انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم التي بلغت نحو 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

رئيس قسم الأزبكية يتفقد اللجان الانتخابية برمسيس
رئيس قسم الأزبكية يتفقد اللجان الانتخابية برمسيس


 

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