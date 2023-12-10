محافظ القاهرة: تعاون بين غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وكافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية

يترأس اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة الآن اجتماعًا موسعًا بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة والتى تمت اقامتها داخل الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارىء والسلامة العامة لمتابعة الاجراءات والتيسيرات التى اتخذتها المحافظة استعدادًا لانطلاق الانتخابات الرئاسية فى التاسعة صباح اليوم .

وأكد محافظ القاهرة وجود ربط بين غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وكافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية ومجلس الوزراء، والتنمية المحلية .

كما أكد محافظ القاهرة على جاهزية كافة المقار الانتخابية بالعاصمة لاستقبال الناخبين فى الانتخابات الرئاسية والبالغ عددهم بالعاصمة حوالى 8236761 ناخب موزعون علي ٤٥ لجنة عامة بها ٩٦١ لجنة فرعية (مدرسة) داخل 444 مركز انتخابى، بالاضافة إلى 58 لجنة تم اعدادها للوافدين .

وأشار محافظ القاهرة إلى وجود متابعة للعملية الانتخابية على مدار الساعة لتقديم كافة التيسيرات اللازمة للمواطنين للإدالاء بأصواتهم بيسر وسهولة لخروج هذا العرس الديمقراطى بصورة حضارية تليق باسم مصر.

وأكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة على ثقته فى قيام الشعب المصرى بالمشاركة بفعالية في الانتخابات، داعيًا المواطنين إلى ضرورة التوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع لإظهار الوجه المشرف للدولة المصرية وممارسة حقهم الدستورى ، مؤكدًا أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى على الجميع، وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابى فى مسيرة الوطن الديمقراطية .