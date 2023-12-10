توافد كبير على مراكز الأقتراع في الساعة الأولى بالأقصر

شهدت لجان مدينة الأقصر، في أول أيام التصويت بانتخابات الرئاسة 2024، إقبال الناخبين، على اللجان؛ للإدلاء بأصواتهم، خلال الساعة الأولى من فتح اللجان.

ورصدت عدسة الوفد، إقبال مختلف الفئات من الشباب، وكبار السن، والفتيات، بلجان البندر.

يشار إلى أن قسم الأقصر يضم 24 لجنة فرعية، ولجنة واحدة فقط للمغتربين إجمالى 25 لجنة، ويبلغ عدد الوافدين بقسم الأقصر 181698 ناخب وناخبة، فيما يضم مركز الأقصر 22 لجنة فرعية بعدد 107214 ناخب وناخبة.

ويضم مركز طيبة 8 لجان فرعية، ولجنة واحدة فقط للمغتربين بإجمالى 9 لجان، بإجمالي عدد 55555 ناخب وناخبة، وفى مركز القرنة 19 لجنة فرعية لـ118751 ناخب وناخبة.

فيما يضم مركز أرمنت، 30 لجنة فرعية، ولجنة واحدة فقط للمغتربين، بإجمالى 31 لجنة، لعدد 119634ناخب وناخبة، ويضم مركز إسنا بجنوب الأقصر 62 لجنة، ولجنة واحدة فقط للمغتربين بإجمالى 63 لجنة لعدد 303525 ناخب وناخبة.

ويشار إلى أن عملية الاقتراع بالداخل، في انتخابات الرئاسة المصرية، تُجرى على مدار أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، ويتنافس فيها أربعة مرشحون هم: الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي- رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة - ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريد زهران - ورئيس حزب الشعب الجمهوري، حازم عمر.