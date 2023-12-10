جدول مباريات اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة

شهد اليوم الأحد الموافق 10 ديسمبر 2023، العديد من المباريات الهامة والقوية بمختلف دوريات العالم، حيث سيكون محبي ومتابعي كرة القدم علي موعد بيوم كروي خالص، يتخلله مباريات في الدوري الإسباني والإنجليزي والألماني، بجانب مباريات كأس الكونفدرالية ودوري أبطال أفريقيا.

مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية اليوم

أبو سليم الليبي ضد سوار الغيني، في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت السعودية.

ريفرز يونايتد النيجيري ضد الإفريقي التونسي، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت السعودية.

الهلال الليبي ضد سوبر سبورت الجنوب إفريقي، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 6".

أكاديميكا لوبيتو الأنجولي ضد دريمز الغاني، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية.

اتحاد العاصمة ضد مودرن فيوتشر، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 6".

سيخوخون يونايتد الجنوب إفريقي ضد الملعب المالي، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.

نهضة بركان ضد ديابل الكونغولي، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "Arryadia TNT HD".

مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا اليوم

صن داونز ضد بيراميدز، في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 8".

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

إيفرتون ضد تشيلسي، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

فولهام ضد وست هام يونايتد، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD Xtra 1".

لوتون تاون ضد مانشستر سيتي، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2".

توتنهام ضد نيوكاسل، في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السابعة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

أتلتيكو مدريد ضد ألميريا، في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

غرناطة ضد أتلتيك بيلباو، في تمام الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر، السادسة والربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

قادش ضد أوساسونا، في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

برشلونة ضد جيرونا، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

فروسينوني ضد تورينو، في تمام الواحدة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثانية والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

مونزا ضد جنوى، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

ساليرنيتانا ضد بولونيا، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

روما ضد فيورنتينا، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم

شتوتجارت ضد باير ليفركوزن، في تمام الرابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الخامسة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 5".

كولون ضد ماينز، في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السابعة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2".

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم

نيس ضد ستاد ريمس، في تمام الثانية ظهرًا بتوقيت مصر، الثالثة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

ستراسبورج ضد لوهافر، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD Xtra 3".

مينز ضد ستاد بريست، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية.

كليرمون فوت ضد ليل، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "Arena Sport 7 HD Croatia".

ليون ضد تولوز، في تمام السادسة وخمس دقائق بتوقيت مصر، السابعة وخمس دقائق بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

لوريان ضد مارسيليا، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

مواعيد مباريات الدوري التركي اليوم

اسطنبول سبور ضد ألانياسبور، في تمام الثانية عشر والنصف ظهرًا بتوقيت مصر، الواحدة والنصف بتوقيت السعودية.

اسطنبول باشاك شهير ضد هاتاي سبور، في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت السعودية.

قيصري سبور ضد بينديك سبور، في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت السعودية.

غازي عنتاب ضد طرابزون سبور، في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت السعودية.