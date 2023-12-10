نقيب التمريض تدلى بصوتها فى الإنتخابات الرئاسية بالجيزة

أدلت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، اليوم، بصوتها فى الانتخابات الرئاسية بمدرسة يوسف جاد الله الرسمية بلجنة فرعية 11 التابعة لمحافظة الجيزة.

وأكدت نقيب التمريض على ضرورة المشاركة الإيجابية من جانب المواطنين فى الانتخابات الرئاسية، بإعتباره واجب وطنى، حيث أن أنظار العالم تتوجه نحو مصر خلال الإنتخابات.

وقالت إن النقابة وجهت كافة أعضاء هيئة التمريض البالغ عددهم أكثر من 300 ألف ممرض وممرضة إلى ضرورة الحرص على الإدلاء بأصواتهم فى الإنتخابات ومباشرة حقوقهم السياسية التى كفلها الدستور والقانون.

وأضافت الدكتورة كوثر محمود، إن النقابة العامة للتمريض زارت على مدار شهرين نحو ٢٥ محافظة، أكدت خلالها على أهمية المشاركة الإيجابية لأطقم التمريض فى المحافظات وأسرهم فى الانتخابات الرئاسية.