وزير الري يشارك فى الجلسة الوزارية "المياه والغذاء" ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP28

أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، أن مصر تواجه كثير من تحديات فى قطاع المياه والناتجة عن محدودية الموارد المائية والتى تغطى نسبة ٥٠% فقط من إحتياجاتها المائية ، فى حين تغطى الصحراء نسبة ٩٥% من مساحة مصر نتيجة ضعف التساقط المطرى.

وذلك خلال الجلسة الوزارية "المياه والغذاء" والمنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP28.

وأشار إلى لتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية التى توثر على مصر سواء داخليا من خلال موجات الحرارة العالية والسيول الومضية وارتفاع منسوب سطح البحر أو خارجيا من خلال التأثير الغير متوقع على منابع النيل فى الوقت الذى تعتمد فيه مصر بنسبة ٩٨% على نهر النيل لتوفير المياه .

وأضاف أن هذه التحديات فى مجال المياه كان لها تأثير كبير على الأمن الغذائي ، حيث تستورد مصر ٥٠ % من إحتياجاتها الغذائية من الخارج ، وهو ما يظهر الترابط الكبير بين الشح المائى والأمن الغذائي .

وأشار انه ولمواجهة هذه التحديات فقد أنفقت الدولة المصرية مبلغ ١٠ مليار دولار خلال السنوات الماضية فى مجال رفع كفاءة استخدام المياه وزيادة إنتاج الغذاء من خلال تنفيذ مشروعات كبرى لإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى والتحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث ، مع التأكيد على أهمية التحول لتحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء خلال المستقبل للتعامل مع تحديات المياه .

وأكد الدكتور سويلم على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الدول فى التعامل مع تغير المناخ ، مشيرا للدور الهام لمباردة AWARe التى اطلقتها مصر خلال مؤتمر COP27 فى الدفع نحو توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ مشروعات للتكيف بالدول الإفريقية مع توفير التدريب اللازم للعاملين بقطاع المياه فى مجال التكيف مع تغير المناخ ، ومشيرا أيضا لتزايد إقبال الدول على الانضمام للمبادرة والذى وصل إلى ٢٠ دولة مشاركة حتى الآن .