صور.. اللجان الانتخابية تفتح أبوابها لاستقبال المواطنين بمطروح

فتحت مراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسية اليوم أبوابها فى تمام الساعة التاسعة صباحا لاستقبال الناخبين للتصويت على الانتخابات الرئاسية لعام٢٠٢٤ بمرسى مطروح.

وشهدت بعض اللجان ذات الكثافة الكبيرة توافد اعداد من المواطنين الراغبين فى التصويت، وتلاحظ وجود اقبال من كبار السن والسيدات أمام اللجان منذ فتحها فى الموعد المقرر.

كما انتظمت الخدمات الأمنية والطبية أمام مقرات اللجان، وانتشرت الشرطة لتأمين الناخبين وتسهيل عمليات الإدلاء بالأصوات.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية بمحافظة مطروح تجري في عدد 149 مركزًا انتخابيًا و200 لجنة فرعية على مستوى مدن ومراكز المحافظة الثمانية، بالإضافة إلى 19 مركزًا انتخابيًا للوافدين بإجمالي 35 لجنة انتخابية، بإجمالي عدد الناخبين بالمحافظة 342 ألفًا و186 ناخبًا.

وتجرى الانتخابات على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءا من الإثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، ويتنافس بها ٤ مرشحين للرئاسة هم كل من : عبد الفتاح السيسى وفريد زهران وعبد السند يمامة وحازم عمر.

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