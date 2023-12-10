الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

توافد المئات من المواطنين أمام لجان تصويت الانتخابات بمنطقة المنيل ومصر القديمة

بوابة الوفد الإلكترونية

توافد المئات من المواطنين على لجان اقتراع منطقتي المنيل ومصر القديمة للتصويت في الانتخابات الرئاسية، واختيار رئيسهم المنتخب. 

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وزيرة الهجرة تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤

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صور.. توافد المواطنين بالدقي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024

وقدم عدد كبير من المواطنين منذ الصباح الباكر على لجان الاقتراع، وسط فرحة من جميع الحضور وعلى انغام الموسيقى والاغاني الوطنية وقد فتحت قبل قليل لجان منطقتي مصر القديمة والمنيل، حيث توافد العشرات من المواطنين بمنطقة مصر القديمه والمنيل استعدادا لعملية التصويت بالانتخابات الرئاسية.

 وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من اليوم الاحد حتى بعد غد الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

 وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.


 

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